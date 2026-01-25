El Guijuelo tumba a La Virgen del Camino en los últimos minutos

El Club Deportivo Guijuelo venció por 3-1 a La Virgen del Camino en el Municipal Luis Ramos y se coloca tercero, a un solo punto del liderato, en el grupo octavo de la Tercera RFEF.

El equipo dirigido por Dani Romo se adelantó a los veinte minutos de juego con un disparo al palo largo de Alberto Martín, que decidió dentro del área con calidad y temple.

Sin embargo, los chacineros no mataron el choque en la segunda mitad y La Virgen del Camino empataba en el minuto 82. Ahí apareció la experiencia de kike López para poner el 2-1 y de Alberto Martín, que mató el choque con su doblete en el minuto 91.