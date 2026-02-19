El Guijuelo, el visitante con más puntos del grupo octavo de Tercera RFEF

El Club Deportivo Guijuelo marcha tercero en el grupo octavo de Tercera RFEF. Los chacineros están a tres puntos del liderato y quieren seguir a la caza del puesto de ascenso directo.

Mientras tanto, el equipo de Dani Romo maneja mejor que nadie un registro: es el equipo visitante con más puntos en su casillero. Hasta el momento, los guijuelenses han sumado 21 puntos lejos del Municipal Luis Ramos con seis victorias, tres empates y tres derrotas.

La última victoria llegó el pasado domingo en El Montecillo ante la Arandina. Los chacineros remontaron el tanto inicial ribereño con un penalti de Cristóbal y un gol a la salida de un córner de Juan Carlos.