Guti y el ‘casi lleno’ de los patrocinadores en Unionistas: “Hay mucha visibilidad y retorno mediático”

Alberto Alonso ‘Guti’ no para de trabajar en Unionistas. No solo busca nuevos patrocinadores, sino que trata con mimo a los que ya están para que continúen en el club. Su resultado es visible: apenas un par de huecos en las lonas del estadio Reina Sofía. Por eso era tan importante las pantallas LED y ahora centra el tiro en aumentar los patrocinadores para ayudar a la cantera en el anexo al Reina Sofía.

El estadio Reina Sofía apenas tiene un hueco más para las lonas de publicidad. Estará contento con su trabajo. “Siempre se puede mejorar. El año pasado crecimos mucho con el partido de Copa del Rey y este año ha ido el trabajo para mantener todo eso. Ha sido un año de estabilidad para el club. Hemos tenido trece patrocinadores nuevos y se habrá ido más o menos las mismas empresas. Hoy tengo dos reuniones y mañana tengo otras dos”.

Y ahora, ¿qué espacios publicitarios le quedan por vender? “Me quedan por vender el anexo, que hemos empezado este año. Y en el estadio nos queda la valla LED, que es casi infinito. En espacios físico, las torres de luz porque el patrocinio es más caro. Dentro del campo, me quedan dos o tres lonas por vender”.

¿Es Unionistas un club atractivo para los patrocinadores? “Sí. Es un club muy cercano en el trato entre club y patrocinadores. Hay mucha visibilidad y retorno mediático. Los socios de Unionistas se portan muy bien con las empresas”.

¿Cuánto dinero obtiene el club de patrocinios? “No lo sé. El total no lo sé. Trabajamos David Alonso Mata, Tom y yo”.

Los LED son una gran inversión, pero también una fuente de financiación. “Las empresas tienen un minuto entre calentamiento, descanso y partido. Es una forma de tener otro espacio publicitario que era necesario”.

¿Cuánto queda para amortizarlos? “Eso te lo puede responder Tom”.

Su nuevo principal patrocinador quiere invertir más dinero para fichajes del mercado de invierno. “Es una empresa que está involucrada y cree en el proyecto. Llevamos muchos años trabajando con ellos. Le gusta mucho el club y a ver si crecemos de la mano”.

¿Dónde está el techo publicitario en Unionistas? “Mi frase es la ciudad de Salamanca. Poco a poco, hay que intentar llegar a más empresas, pero requiere mucho trabajo por detrás. Tenemos alrededor de 150 patrocinadores y eso implica mucho trabajo por detrás. Hay que estar cuidarlos. Encontrar un patrocinador es fácil, lo difícil es cuidarlo. Hay patrocinadores que llevan diez años en el club”.

¿Cuáles son sus próximas líneas de marketing para vender el producto? “Yo sigo vendiendo el producto. Con el tema del LED siguen llamando empresas. Si haces algo más llamativo y, de la mano de David Alonso Mata, que ha estado en el fútbol profesional, mucho mejor”.

¿Seguirá Guti la próxima temporada en el club? “Espero que sí. Si no cambia mucho la cosa, seguiré. Hay que ver quién es el próximo presidente, que otros años sí tenía claro que podía ser Ampuero o Raquel. Es un puesto que requiere tiempo. Este año lo veo más complicado”.