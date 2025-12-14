Guzmán López y Lucía Corral se llevan la Carrera del Turrón de Ciudad Rodrigo
El evento que ha tenido lugar durante la mañana de este domingo, 14 de diciembre, ha contado con la participación de cientos de corredores
La mañana amaneció muy fría en Ciudad Rodrigo, y qué mejor manera que ponerle remedio a esta situación que con una buena carrera como es la del Turrón, con un recorrido circular por todo el casco urbano de la villa mirobrigense y con mucha gente expectante en todos los 4.400 metros.
En la sección masculina, el ganador ha sido Guzmán López con un tiempo de 14 minutos y 1 segundo, superando por muy poco a Carlos Jiménez donde ha realizado un tiempo de 14 minutos y 02 segundos, y con una recta final que no ha sido apta para cardíacos. En tercer lugar, la medalla de bronce ha sido para Adrián Martín con un tiempo de 14 minutos y 12 segundos.
En la sección femenina, Lucía Corral ha dominado de principio a fin sin dejar dudas sobre el buen estado de forma que atraviesa. Con un tiempo de 16 minutos y 15 segundos se ha llevado la victoria dejando en segundo lugar a Verónica Rodríguez con un tiempo de 16 minutos y 34 segundos. En el tercer escalón más bajo del podio, María González se ha llevado el bronce con un tiempo de 17 minutos y 21 segundos.
De este modo, y por equipos, Cabras y Antílopes han obtenido en ambos casos el bronce con Adrían y con María; en el caso de las platas Carlos lo ha hecho de manera independientes y Verónica con el Club Deportivo Alcer; y el oro es la carrera masculina ha ido a parar al equipo de Vino de Toro y la femenina para el Atlético Salamanca.
Una mañana que no ha dejado a nadie indiferente y donde en todas las categorías posibles ha habido una extensa participación, desde juveniles y cadetes, pasando por infantiles, alevines y benjamines. Puedes consultar todos los resultados a continuación:
