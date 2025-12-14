Guzmán López y Lucía Corral se llevan la Carrera del Turrón de Ciudad Rodrigo

La mañana amaneció muy fría en Ciudad Rodrigo, y qué mejor manera que ponerle remedio a esta situación que con una buena carrera como es la del Turrón, con un recorrido circular por todo el casco urbano de la villa mirobrigense y con mucha gente expectante en todos los 4.400 metros.

En la sección masculina, el ganador ha sido Guzmán López con un tiempo de 14 minutos y 1 segundo, superando por muy poco a Carlos Jiménez donde ha realizado un tiempo de 14 minutos y 02 segundos, y con una recta final que no ha sido apta para cardíacos. En tercer lugar, la medalla de bronce ha sido para Adrián Martín con un tiempo de 14 minutos y 12 segundos.

En la sección femenina, Lucía Corral ha dominado de principio a fin sin dejar dudas sobre el buen estado de forma que atraviesa. Con un tiempo de 16 minutos y 15 segundos se ha llevado la victoria dejando en segundo lugar a Verónica Rodríguez con un tiempo de 16 minutos y 34 segundos. En el tercer escalón más bajo del podio, María González se ha llevado el bronce con un tiempo de 17 minutos y 21 segundos.

De este modo, y por equipos, Cabras y Antílopes han obtenido en ambos casos el bronce con Adrían y con María; en el caso de las platas Carlos lo ha hecho de manera independientes y Verónica con el Club Deportivo Alcer; y el oro es la carrera masculina ha ido a parar al equipo de Vino de Toro y la femenina para el Atlético Salamanca.

Una mañana que no ha dejado a nadie indiferente y donde en todas las categorías posibles ha habido una extensa participación, desde juveniles y cadetes, pasando por infantiles, alevines y benjamines. Puedes consultar todos los resultados a continuación: