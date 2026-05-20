Habrá recibimiento al autobús de Unionistas en la previa ante el Racing Ferrol

Recibimiento de Unionistas al autobús en la previa del partido ante el Tarazona. FOTO: Unionistas

Partido grande en el estadio Reina Sofía. El sábado, a las 18:30 horas, Unionistas recibirá al Racing Ferrol en la última jornada de la competición regular de Primera RFEF. Los charros se juegan un puesto en la próxima Copa del Rey.

Para ello, el equipo de Mario Simón tendrá que ser el mejor octavo clasificado de la competición (actualmente tiene 53 puntos) y no solo tendrá la pugna con el Lugo (que tiene un punto menos), sino también con los equipos del grupo 2.

La afición de Unionistas, a través de la peña Fondo Popular, ha organizado un recibimiento al autobús de los jugadores. Los seguidores del club blanquinegro quedan citados el sábado, a las 16:45 horas, en los aledaños del estadio Reina Sofía.