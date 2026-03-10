Hacienda inicia un embargo de créditos al Salamanca CF UDS por una deuda de 8.931 euros

La Agencia Tributaria ha iniciado un procedimiento de embargo de créditos contra el Salamanca CF UDS para reclamarle una deuda activa de 8.931 euros con la Hacienda pública.

Se trata de una diligencia emitida recientemente por la Dependencia Regional de Recaudación de Salamanca de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y que está llegando a empresas que tengan relación contractual con el club del Helmántico y que puedan tener pendiente algún pago.

El organismo recaudador ha comenzado este procedimiento de apremio tras no haberse abonado la deuda que tenía pendiente con el Heraldo Público el club dentro del periodo voluntario de pago. Un importe que asciende a un total de 8.931 euros, de los cuales 8.677,10 corresponden a la deuda principal y 253,90 euros a intereses de demora.

Con esta diligencia lo que hace Hacienda es ordenar el embargo de los créditos que terceras empresas o entidades puedan tener que pagar al club salmantino. La explicación más clara es que con esto la Agencia Tributaria quiere que si alguna empresa mantiene pagos pendientes con el Salamanca CF UDS deberá ingresárselos directamente en el Tesoro Público hasta que se cubra la cantidad reclamada.

Este tipo de procedimientos administrativos se utilizan habitualmente para recuperar deudas tributarias cuando el deudor no realizar el pago dentro de los plazos establecidos. En este caso, puede embargar cuentas, bienes o derechos de cobro, como es el caso de la diligencia, que el deudor tenga frente a terceros.

Al tratarse de una deuda que no alcanza los 10.000 euros, y por tanto se trata de un importe relativamente bajo, podría estar relacionada con obligaciones fiscales como retenciones del IRPF de trabajadores o jugadores, liquidaciones de IVA u otras obligaciones tributarias pendientes; casos que suelen darse en clubes de categorías inferiores de fútbol al contar con presupuestos bajos o cobros de patrocinios tardíos, premisas que hacen que prioricen otros pagos y retrasen sus responsabilidades con Hacienda.

Sea este o no el caso del Salamanca CF UDS, lo seguro es que este embargo de créditos permite a la administración interceptar pagos pendientes o futuros que las empresas o entidades deban realizar al club, destinándolos directamente a saldar la deuda con la Hacienda pública.

