La halterófila salmantina Marta García Rincón tras un 2025 de ensueño: “A veces no lo hago lo mejor posible, pero siempre voy con ilusión

Marta García Rincón está realizando méritos, poco a poco, para ser considerada una de las mejores deportistas de la historia de la capital del Tormes y su provincia. No es para menos, cuando en su haber ya suma 25 medallas mundialistas y europeas, compaginando todo esto con una carrera universitaria en Fisioterapia, nada sencillo si se quiere competir a nivel internacional.

En esta ocasión y hace tan solo unas semanas, se ha traído para tierras salmantinas la medalla de oro en 77 kilogramos en el Europeo sub 23, acabando un 2025 de ensueño y con una perspectiva muy positiva para 2026.

Acompañada siempre, de manera física o emocional, de sus padres y su hermana, se ha convertido en una referencia para muchos jóvenes que buscan ese deseado hueco entre los campeones y que ha llevado a Marta a lo más alto de los podios españoles y con un presente y futuro más que prometedor, pero con muchos objetivos por delante.

Almudena Parres, concejala de Deportes, ha destacado que "cuando un deportista no para de ganar, nosotros no podemos parar de celebrar". Por otro lado, en esta ocasión ha sido por el record de España en levantada con 78 kilos, un record que "no surge de la casualidad, sino del trabajo y de la ambición que siempre lleva Marta consigo".

Primer triunfo llegó en 2018 siendo campeona de España Sub 15, y en este año ha conseguido varias medallas en campeonatos europeos, tanto universitarios como en otras disciplinas con un objetivo claro, llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 o incluso a Brisbane 2032.

La propia Marta, orgullosa de su ciudad, ha destacado que "e camino es complicado y muchas veces no lo hago lo mejor posible, pero siempre voy con ilusion".

Por otro lado, ante la posible subida de pesaje de cara a los Juegos Olímpicos puede que no se cumpla para los próximos pero sí tiene claro que de cara a 2032 intentará alcanzar los 53 kilos necesarios para ello.