La halterofilia salmantina cumple con buena nota en el Trofeo Internacional Ferenc Szabo de A Coruña

La halterofilia salmantina continúa dando muestras de su crecimiento y nivel competitivo. Este sábado 11 de octubre, el equipo representativo de Salamanca participó en la cuarta edición del Trofeo Internacional Ferenc Szabo, celebrado en el pabellón Los Rosales de A Coruña, consiguiendo unos excelentes resultados frente a rivales de talla internacional.

El evento, que reúne exclusivamente a deportistas menores de 23 años y a equipos invitados, contó con la presencia de cinco países extranjeros —Alemania, Reino Unido, Eslovenia, Malta e Italia—, además de tres comunidades autónomas españolas: Galicia, Euskadi y Castilla y León.

El conjunto salmantino, integrado por Ayla Camila Castro, Lucía Rubia, Marta García y José Francisco Rodrigues, completó una destacada actuación que les valió el cuarto puesto por equipos.

Entre ellos sobresalió Marta García, quien consiguió la tercera mejor marca individual de la competición, levantando 77 kilos en arrancada y 90 kilos en dos tiempos, un resultado que refuerza su prometedora trayectoria dentro de la categoría sub-23.

Desde su primera participación en 2022, la selección salmantina ha acudido sin falta a este trofeo, consolidándose como uno de los equipos más constantes y competitivos del panorama nacional juvenil.