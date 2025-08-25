Hamza refuerza al Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo ha llegado a un acuerdo con el futbolista Hamza El Yahyaoui. El extremo, nacido en 2004, jugó la pasada temporada en el Coria de Segunda RFEF.

"Destaca por su personalidad con el balón en los pies, su capacidad para encarar, asociarse y generar peligro en tres cuartos de campo. Con proyección y ambición, Hamza aportará verticalidad y desborde a las bandas del equipo chacinero en una temporada ilusionante", aseguran desde la entidad chacinera.

La campaña pasada, Hamza jugó un total de 765 minutos con el Coria y fue capaz de anotar dos dianas ante el Móstoles URJC y el Colonia Moscardó.