Ya hay horario para el partido entre Unionistas y el Real Madrid de División de Honor

La Real Federación Española de fútbol ha confirmado el horario del partido de División de Honor entre Unionistas y el Real Madrid. El choque, correspondiente a la jornada número 18, se disputará el domingo 1 de febrero a las 12 horas en el estadio Reina Sofía.

En estos momentos, el Real Madrid es el líder de la competición con. 43 puntos y aventaja en siete al Atlético de Madrid. Precisamente los rojiblancos ya jugaron en el estadio Reina Sofía y Unionistas logró empatar a uno ante el potente conjunto colchonero.

Por su parte, Unionistas es décimo en la tabla con 18 puntos. El equipo de Raúl Fuentes aventaja en cinco puntos a la zona de descenso y tendrá que seguir sumando si quiere mantener la categoría.