Ya hay horario para el Perfumerías Avenida – Estudiantes Lugo aplazado

El pasado fin de semana no pudo disputarse el duelo entre Perfumerías Avenida y Estudiantes Lugo del grupo B de la Tercera FEB. El equipo gallego no pudo desplazarse a Salamanca debido a las fuertes nevadas en el noroeste del país y la imposibilidad de acudir por carretera a nuestra ciudad.

La Federación Española de baloncesto ha fijado el choque para el miércoles 11 de marzo, a las 20 horas, en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

Esta jornada, el equipo dirigido por Álex Bellido jugará a domicilio en la cancha de Santo Domingo Betanzos (domingo a las 17 horas). Los charros quieren romper su mala racha de tres derrotas consecutivas.