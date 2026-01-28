Ya hay horario para el Perfumerías Avenida – Estudiantes Lugo aplazado
La Federación Española de baloncesto ha fijado el choque para el miércoles 11 de marzo
El pasado fin de semana no pudo disputarse el duelo entre Perfumerías Avenida y Estudiantes Lugo del grupo B de la Tercera FEB. El equipo gallego no pudo desplazarse a Salamanca debido a las fuertes nevadas en el noroeste del país y la imposibilidad de acudir por carretera a nuestra ciudad.
La Federación Española de baloncesto ha fijado el choque para el miércoles 11 de marzo, a las 20 horas, en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.
Esta jornada, el equipo dirigido por Álex Bellido jugará a domicilio en la cancha de Santo Domingo Betanzos (domingo a las 17 horas). Los charros quieren romper su mala racha de tres derrotas consecutivas.
