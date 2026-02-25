Ya hay horario para recuperar el Unionistas B – Atlético Mansillés

El filial de Unionistas tiene urgencias en el tramo final de la temporada. Si este domingo tiene un duelo vitar ante el Becerril a domicilio (penúltimo contra último), el miércoles se jugará otros tres puntos clave en un duelo aplazado.

El choque correspondiente a la jornada 19, entre Unionistas B y Atlético Mansillés, se recuperará el miércoles 4 de marzo, a las 19 horas, en Las Pistas del estadio Helmántico.

El otro duelo pendiente del equipo de Sergio Hernández, ante La Virgen del Camino a domicilio, todavía no tiene una fecha fijada.