Ya hay horarios para el debut del Santa Marta y el Guijuelo en Tercera RFEF
El duelo entre Unionistas B y el Atlético Tordesillas todavía no tiene fijada fecha y hora
La primera jornada de Tercera RFEF ya tiene algunos horarios. En el caso charro, la UD Santa Marta y el Club Deportivo Guijuelo ya saben cuándo será su debut en la temporada.
La UD Santa Marta jugará el sábado, a las 18:30 horas, en casa del Mojados. El equipo de Mario Sánchez quiere iniciar la competición con tres puntos y sacudirse los resultados de la fase de preparación.
El día después llegará el turno del Guijuelo. Los chacineros se enfrentan al Atlético Mansillés. El duelo dará inicio el domingo, a las 18 horas, en el Municipal Luis Ramos.
Por último, el encuentro entre el filial de Unionistas y el Atlético Tordesillas todavía no tiene confirmada fecha y hora para esta primera jornada.
