Ya hay horarios para el debut del Santa Marta y el Guijuelo en Tercera RFEF

Los jugadores del Guijuelo celebran su gol ante Unionistas en Copa RFEF

La primera jornada de Tercera RFEF ya tiene algunos horarios. En el caso charro, la UD Santa Marta y el Club Deportivo Guijuelo ya saben cuándo será su debut en la temporada.

La UD Santa Marta jugará el sábado, a las 18:30 horas, en casa del Mojados. El equipo de Mario Sánchez quiere iniciar la competición con tres puntos y sacudirse los resultados de la fase de preparación.

El día después llegará el turno del Guijuelo. Los chacineros se enfrentan al Atlético Mansillés. El duelo dará inicio el domingo, a las 18 horas, en el Municipal Luis Ramos.

Por último, el encuentro entre el filial de Unionistas y el Atlético Tordesillas todavía no tiene confirmada fecha y hora para esta primera jornada.