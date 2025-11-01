El Helmántico reabre sus puertas para el Salamanca CF UDS – Coruxo

El Salamanca CF UDS hacía oficial su regreso al estadio Helmántico el viernes a las 20 horas a través de un comunicado oficial. El conjunto charro se medirá al Coruxo este domingo, a las 17 horas, y el choque se disputará bajo la responsabilidad del club de Manuel Lovato al no haberse realizado el estudio necesario desde el Ayuntamiento de Villares de la Reina.

El entrenador local, Jorge García, ponía el foco en lo deportivo para revertir dos derrotas consecutivas. Con muchas ganas de intentar revertir la situación. Vamos a detalles pequeños que nos están haciendo perder puntos”, explicaba el técnico charro.

Respecto al rival, el Coruxo, Jorge García sabe que es un equipo muy reconocible y con un once inicial muy marcado: “Hacen pocos cambios en sus onces iniciales y tienen gente de bastante peso. Su idea es reconocible. Tenemos que tener una fase defensiva en la que nos hagan peligro y evitar el balón parado”.