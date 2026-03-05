Los hermanos Nico y Jacobo debutan con la Selección Española sub15

La selección española sub15 jugó la pasada semana un doble compromiso ante Italia. Hernán Pérez, con pasado en Unionistas, contó con dos futbolistas que crecieron en Salamanca.

Nico y Jacobo, hijos de Nuno Afonso (que jugó en la Unión Deportiva Salamanca), fueron convocados por el asturiano y han tenido presencia en los dos partidos.

En el primero, Nico fue titular y jugó todo el partido, mientras que su hermano Jacobo entró en la segunda mitad. En el segundo duelo, Jacobo fue titular y marcó el 0-2, mientras que Nico jugó los 25 últimos minutos de encuentro.