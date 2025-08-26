Histórico acuerdo de los equipos del grupo 1 de Primera RFEF: entradas visitantes a quince euros

Imágenes del derbi entre Unionistas y Salamanca CF UDS en el Reina Sofía

Gran acuerdo entre equipos del grupo 1 de Primera RFEF. Dieciséis de los veinte equipos, entre los que se incluye Unionistas de Salamanca, han llegado a un acuerdo para poner el precio de las entradas visitantes a quince euros.

Junto al equipo charro, se han unido al acuerdo el CD Guadalajara, el Ourense CF, el Barakaldo CF, la AD Mérida, el CD Talavera, la SD Ponferradina, el Real Avilés Industrial, el CD Lugo, el Zamora CF, el Racing Club de Ferrol, el CP Cacereño, el CD Tenerife y los filiales de Athletic Club, RC Celta y CA Osasuna.

Esta iniciativa ayudará a los desplazamientos de aficionados a ver a sus equipos lejos de sus estadios y fomentará la convivencia entre las aficiones.

Los cuatro clubes que han declinado entrar en el acuerdo han sido el Real Madrid Castilla, el Arenas de Getxo, el Pontevedra y el Arenteiro.