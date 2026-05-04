Los horarios para la serie entre Zaragoza y Perfumerías Avenida

Perfumerías Avenida accedió a las semifinales de la Liga Femenina tras una serie muy sólida ante Jairis. Ahora, el equipo charro tendrá que verse las caras con el ganador de la fase regular, Zaragoza.

El primer partido tendrá lugar el jueves en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez a las 20:30 horas. La vuelta tendrá lugar el domingo a las 12:15 horas en Zaragoza.

En fase regular, el equipo maño superó en las dos ocasiones al conjunto dirigido por Anna Montañana (85-73 en Zaragoza y 63-76 en Salamanca).