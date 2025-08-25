Hugo de Bustos pasa el examen y se queda en la primera plantilla de Unionistas

Hugo de Bustos ha sido uno de los nombres propios de Unionistas en la pretemporada. El canterano ha jugado como carrilero y como extremo izquierdo con Oriol Riera y dio dos asistencias ante la UD Santa Marta y el Guijuelo en la Copa RFEF.

Según puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el futbolista charro será miembro de pleno derecho de la primera plantilla de Unionistas para la próxima temporada y contará con dorsal con los ‘mayores’.

Por lo tanto, Oriol Riera ya cuenta con veintiún futbolistas de la primera plantilla para el arranque liguero del próximo sábado ante Osasuna Promesas (a las 19:30 horas en el Reina Sofía).