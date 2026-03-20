Hugo de Bustos se pierde el partido de la Ponferradina por lesión

Nueva lesión en Unionistas. Hugo de Bustos no jugará el sábado ante la Ponferradina debido a “una molestia en el isquiotibial de su pierna derecha”. Aunque el club explica que todavía no se le han realizado las pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión.

El futbolista charro comenzó de forma brillante la competición y anotó tres tantos en la primera vuelta. Después, sufrió una lesión que le tuvo varias semanas lejos de los terrenos de juego y ahora ha vuelto a sufrir otro percance.

Unionistas se ejercitará esta tarde, a partir de las 18 horas, en las instalaciones del Reina Sofía. El sábado, a las 21 horas, los de Mario Simón se verán las caras con la Ponferradina en El Toralín.