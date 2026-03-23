Hugo de Bustos sufre una rotura fibrilar en su pierna derecha

Hugo de Bustos sufre una rotura fibrilar en el isquiotibial de su pierna derecha, según el parte médico que ha dado a conocer Unionistas a través de sus redes sociales.

El jugador se retiró lesionado del tramo final del entrenamiento del primer equipo celebrado el pasado jueves, 19 de marzo, en el anexo al estadio Reina Sofía y este lunes ha sido sometido a varias pruebas médicas que han determinado la lesión que sufre.

De Bustos ya ha iniciado la recuperación con la ayuda de los servicios médicos de Unionistas. Se desconoce cuánto tiempo estará alejado del terreno de juego, pero la rotura fibrilar de isquiotibiales suele demorar entre 4 y 6 semanas en curarse.