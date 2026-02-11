Hugo Escrivá refuerza al División de Honor de Unionistas

El juvenil de División de Honor de Unionistas se ha reforzado con Hugo Escrivá. El central, que jugó las dos últimas temporadas en la cantera del Elche, lleva ya varias sesiones de trabajo a las órdenes de Raúl Fuentes.

El conjunto salmantino marcha décimo con 21 puntos y aventaja en seis puntos a los puestos de descenso, aunque La Cruz Villanovense y el Burgos tienen un partido pendiente.

Esta jornada, Unionistas tiene un encuentro clave en la lucha por la salvación. El sábado, a las 16 horas, el club charro recibe al Badajoz en el anexo al Reina Sofía.