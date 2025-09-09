Hugo Parra reclama cerca de 25.000 euros a Unionistas

El conflicto legal entre Hugo Parra y Unionistas sigue vigente. Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, el ex futbolista del club blanquinegro reclama cerca de 25.000 euros al club presidido por Roberto Pescador. La papeleta de conciliación ya está interpuesta y los cauces legales siguen su curso.

El presidente del club tomó el micrófono ante sus aficionados en la presentación del club y explicó su versión de la situación.

Pero, a 9 de septiembre, la lucha entre las dos partes sigue vigente. Hugo Parra reclama su salario como futbolista profesional y se encuentra amparado por la AFE y a eso se suma su condición de formador en la cantera, donde también reclama no estar dado de alta ni recibir el salario mínimo interprofesional.