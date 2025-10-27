El HyD-Ciudad de Salamanca brilla durante el fin de semanacon tres podios en ciclocross y pista

El equipo HyD – Ciudad de Salamanca volvió a firmar un destacado fin de semana de competición sumando resultados de gran nivel en dos disciplinas diferentes: pista y ciclocross. La estructura ciclista salmantina continúa demostrando su progresión deportiva y su presencia en competiciones nacionales, consolidándose como uno de los equipos más competitivos de la categoría.

La primera cita llegó el sábado con la IV Copa Alicante/Murcia de Pista, donde Ángela Sánchez cuajó una sólida actuación en la prueba de ómnium, una de las modalidades más completas del ciclismo en pista. La corredora finalizó en una meritoria novena posición, acumulando experiencia en una competición que reunió a ciclistas de gran nivel.

El domingo fue el turno del ciclocross, con representación del equipo en dos frentes. En el II CX Concello de Taboada (Lugo), Vega Albares protagonizó una notable carrera para alcanzar la segunda posición en categoría júnior, confirmando su excelente estado de forma en este inicio de temporada.

De manera simultánea, el XII Ciclocross Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) dejó más alegrías para el HyD – Ciudad de Salamanca. En categoría júnior, Victoria Moreno terminó segunda, mientras que Carla Domínguez completó el podio con un sólido tercer puesto. Además, Sandra García rozó el podio en categoría cadete, finalizando en cuarta posición tras una carrera muy disputada.

El equipo salmantino continúa acumulando resultados que refuerzan su proyecto deportivo y la proyección de sus jóvenes corredoras.