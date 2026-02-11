Ian Granja, puntos para el perímetro de Perfumerías Avenida masculino
El alero llega procedente del CBI Ilicitano con una media de 19 puntos
Nuevo fichaje para Perfumerías Avenida. El conjunto azulón sigue en la lucha por estar en el playoff de Tercera FEB y ha firmado a un jugador con muchos puntos en las manos.
Ian Granja llega a Salamanca procedente del CBI Ilicitano. El jugador, de 22 años y 2.01 metros, juega como alero y tiene una media de 19 puntos por partido y seis rebotes.
El equipo dirigido por Álex Bellido juega este domingo, a las 13:30 horas, en la pista del Reino de León. Es un duelo clave en la lucha por mantener las opciones de entrar en el playoff de ascenso.
También te puede interesar
Lo último