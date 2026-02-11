Ian Granja, puntos para el perímetro de Perfumerías Avenida masculino

Nuevo fichaje para Perfumerías Avenida. El conjunto azulón sigue en la lucha por estar en el playoff de Tercera FEB y ha firmado a un jugador con muchos puntos en las manos.

Ian Granja llega a Salamanca procedente del CBI Ilicitano. El jugador, de 22 años y 2.01 metros, juega como alero y tiene una media de 19 puntos por partido y seis rebotes.

El equipo dirigido por Álex Bellido juega este domingo, a las 13:30 horas, en la pista del Reino de León. Es un duelo clave en la lucha por mantener las opciones de entrar en el playoff de ascenso.