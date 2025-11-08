Igualada entre el Salamanca Rugby Club y VRAC territorial

Interesantísimo partido entre el Salamanca Rugby Club y el VRAC territorial en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela. El encuentro acabó con empate a 26 puntos entre dos rivales directos en la clasificación.

Los charros estuvieron mejor en la primera mitad y se marcharon al descanso por delante con un tanteo de 19-7. Sin embargo, en los minutos finales, el VRAC territorial estuvo más fuertes y logró igualar el choque con doce puntos seguidos para poner el 26-26 final.

Por el equipo charro, Alejandro Paniagua logró once puntos y fue el máximo anotador del Salamanca Rugby Club.