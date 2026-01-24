Importante paso hacia la salvación del BM Salamanca

Victoria clave del Balonmano Salamanca en su lucha por la salvación en Primera Nacional. Los ‘hombres de negro’ vencieron por 36-35 al BM Pinto en el pabellón Río Tormes.

La primera parte fue muy igualado y los de Martín Rechimón se fueron con una renta de un tanto al entretiempo (17-16). El paso de los minutos de la segunda mitad puso al BM Salamanca con cuatro goles de ventaja y cuatro minutos por jugarse (36-32). Ya no marcó más el equipo charro, que sufrió en los compases finales, pero logró una victoria tremenda ante un rival directo.

Álvaro Carretero fue el gran dominador del encuentro y con sus doce goles guio al equipo salmantino a la victoria.