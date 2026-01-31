Importante y sufrida victoria de Perfumerías Avenida

Perfumerías Avenida logró la victoria ante un rival directo. Las charras vencieron por 71-68 a TSN Leganés en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez en la lucha por la quinta plaza de la clasificación. Iyana, con 18 puntos, y Cave, con 17, fueron las mejores de las charras.

Iyana, Spreafico, Vilaró, Djaldi-Tabdi y Cave fue el quinteto titular salmantino. Los diez primeros minutos tuvieron muchos errores en las salmantinas, que no estaban cómodas en la cancha, y Leganés aprovechaba para penalizar al equipo de Anna Montañana. Con un tanteo muy ajustado (19-20), se entró al segundo cuarto.

Iyana Martín tomó el mando del partido para dar la primera renta a Perfumerías Avenida y Montañana quería más. La entrenadora no tuvo reparos en parar el partido para corregir a las suyas y aumentar la renta hasta los diez puntos de ventaja (42-32).

El descanso le sentó muy mal a Avenida. Las charras saltaron dormidas dormidas al tercer cuarto y Leganés lo aprovechó para endosarle un parcial de 10-21. Iyana y Cave tiraban del equipo azulón, pero no era suficiente (52-53).

A los diez minutos finales se llegó en desventaja. Fueron diez minutos de corazón en un puño. El gran arranque de cuarto de las harras fueron 62-55, pero Leganés reaccionó y se puso 66-64 a 2:46. Iyana y Cave mataron el partido con sus 35 puntos combinados y sentenciaron con el 71-68 final.