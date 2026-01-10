Importante triunfo del Albense FS y derrota clara del Salamanca FS

El Salamanca Fútbol Sala no tuvo el día en su visita al Coruxo FS. Los gallegos vencieron por 5-1 al equipo salmantino, que da un paso atrás en la clasificación y solo pudo marcar el gol de la honra por medio de Cristian Bernal.

Mucho mejor le fueron las cosas al Albense FS. Los verdes remontaron el gol inicial del Atlético Benavente para acabar vencieron por 3-1 en la villa ducal.

Jorge Blázquez ponía el empate a uno poco antes del descanso y Jorge Blázquez adelantaba al Albense FS a los tres minutos de la reanudación. No fue hasta el último minuto cuando Álvaro Morales sentenció el choque.