Importante triunfo del BM Salamanca
Los charros ganaron por 37-36 al BM Gijón en el pabellón Río Tormes
Gran victoria del Balonmano Salamanca en el pabellón Río Tormes. Los hombres de negro vencieron por 37-36 ante el BM Gijón en el pabellón Río Tormes.
El equipo de Martín Rechimón llegaba colista y muy necesitado a la cita y jugó una hora de partido excelente para llevarse el duelo.
Los charros suben un peldaño en la tabla y recobran confianza en su juego para la segunda parte de la competición.
