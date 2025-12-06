Importante triunfo del BM Salamanca

Los charros ganaron por 37-36 al BM Gijón en el pabellón Río Tormes

Balonmano Salamanca – BM Gijón
Balonmano Salamanca – BM Gijón | Mateo G.J.

Gran victoria del Balonmano Salamanca en el pabellón Río Tormes. Los hombres de negro vencieron por 37-36 ante el BM Gijón en el pabellón Río Tormes.

El equipo de Martín Rechimón llegaba colista y muy necesitado a la cita y jugó una hora de partido excelente para llevarse el duelo.

Los charros suben un peldaño en la tabla y recobran confianza en su juego para la segunda parte de la competición.

Balonmano Salamanca – BM Gijón

