Impresionante respuesta de la afición de Unionistas: agotadas las 721 entradas para Cáceres

Si algo destaca siempre de Unionistas es su afición. “Unionistas no juega solo” no es solo un dicho, es un hecho. Los aficionados del club charro arropan a los suyos siempre que juega fuera y, en el caso del partido ante el Cacereño, la respuesta ha sido impecable.

El club ha notificado que se han agotado las 721 entradas que el Cacereño puso a la venta. “Es posible que la próxima semana haya una nueva remesa”, explican desde el club charro.

Unionistas ha llegado a meter más de dos mil personas como visitante en el Ruta de la Plata la campaña pasada y este año, hasta el momento, el desplazamiento a Cáceres será el más numeroso.