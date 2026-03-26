Íñiguez: “Jugamos con un Avenida que viene con las jugadoras recuperadas”

Perfumerías Avenida se medirá a Girona en el último cuarto de final de la Copa de la Reina. El duelo tendrá lugar el viernes, a las 21:30 horas, en Tarragona.

Roberto Íñiguez, técnico de las catalanas, sabe del potencial de Perfumerías Avenida y que en la competición del KO cualquier mínimo despiste te manda a casa.

“Por cómo es el rival, evidentemente no es una copa en la que podemos ir de menos a más. Se debe ir de más a más. Jugamos con un Avenida que viene con las jugadoras recuperadas. Creo que lleguemos en momentos diferentes. Por eso digo: se debe ir de más a más”, ha expresado en la rueda previa al partido.