Íñiguez: “Jugamos con un Avenida que viene con las jugadoras recuperadas”

El entrenador de Girona sabe que el primer duelo copero ya será de alto nivel

Roberto Íñiguez, entrenador de Girona
Roberto Íñiguez, entrenador de Girona | FOTO UNI GIRONA

Perfumerías Avenida se medirá a Girona en el último cuarto de final de la Copa de la Reina. El duelo tendrá lugar el viernes, a las 21:30 horas, en Tarragona.

Roberto Íñiguez, técnico de las catalanas, sabe del potencial de Perfumerías Avenida y que en la competición del KO cualquier mínimo despiste te manda a casa.

“Por cómo es el rival, evidentemente no es una copa en la que podemos ir de menos a más. Se debe ir de más a más. Jugamos con un Avenida que viene con las jugadoras recuperadas. Creo que lleguemos en momentos diferentes. Por eso digo: se debe ir de más a más”, ha expresado en la rueda previa al partido.

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