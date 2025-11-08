La insistencia de Unionistas vale un punto ante el Pontevedra

Un punto más para Unionistas. Y quinta jornada sin perder. Los charros rescataron un punto ante el Pontevedra (1-1) gracias a un gol de Jota López en el minuto 88.

El once titular de Unionistas tenía sorpresas. Marco Coronas era titular por Unai Marino, que fue baja por enfermedad, mientras que Gastón Valles y Aarón Piñán entraban también en el equipo titular.

Los charros iniciaron bien, con una alta activación tras pérdida en campo rival y con ímpetu hacia la meta de Marqueta. Pero el primero en golpear, a los doce minutos, fue el Pontevedra. Pierde la pelota De la Nava en campo rival, el Pontevedra realiza una transición y la defensa charra, que estaba descolocada, no logró parar a Tiago, que hizo el 0-1.

El gol no hizo que Unionistas se viniese abajo. Jota estuvo muy activo y acercaba a los suyos al área de Marqueta, aunque Unionistas no encontraba ocasiones claras de gol. Una estirada del meta visitante, a disparo de Aarón Piñán, fue la mejor de los blanquinegros en la primera mitad.

El Pontevedra olió sangre en los minutos previos al descanso y solo la falta de acierto en los metros finales y una buena intervención de Marco Coronas impidieron que los granates se fueran con una mayor renta al descanso (0-1).

La segunda mitad comenzó con un buen remate de cabeza de Carlos de la Nava que tenía marchamo de gol, pero lo desvió Miki Bosch a córner. También pudo marcar el Pontevedra con un disparo alto de Brais Abelenda y una falta de Yelko Pino que lamió la escuadra.

Mario Simón metió a Pere Marco por De la Nava y Unionistas formó con dos puntas de más de 1,90 metros. Parecía un plan diseño para cargar con centro lateral y aprovechar la altura de los delanteros, pero no fue así.

No fue así hasta el minuto 88. Ahí, con Unionistas acogotando a su rival en área propia, Jota López metía un centro cerrado que no encontró rematado, pero sí un premio mucho mayor. La pelota botó dentro del área, se envenenó y significó el 1-1 tras tocar en el poste. Fue el premio (menor) para un Unionistas que insistió siempre por sumar puntos.