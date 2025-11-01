El intercambio de golpes entre Bilbao Athletic y Unionistas acaba sin goles

Si alguien no vio el encuentro entre el Bilbao Athletic y Unionistas y se ciñe meramente al resultado, pensará que fue un partido aburrido que acabó 0-0. Pero la realidad fue muy diferente. Los dos equipos jugaron un encuentro eléctrico, con muchas ocasiones y sin pegada bajo la lluvia en Lezama.

Los blanquinegros saltaron con la novedad de Hugo de Bustos por Abde Damar respecto a la última jornada y comenzaron aguantando el empuje del Bilbao Athletic con varias intervenciones de Unai Marino.

El encuentro fue al estilo inglés. De transición en transición. Ese tipo de partido que le gusta el aficionado neutro y que el entrenador sufre desde el banquillo por no poder sostener.

Los charros se soltaron la presión mediada la primera mitad con un centro de Álvaro Gómez al que estuvo a punto de llegar Pere Marco y con dos disparos de Jota López que detuvo Mikel Santos. Además, en el minuto 39, Pere Marco se desequilibró solo cuando iba a lanzar desde la frontal en una ocasión clara.

La segunda mitad comenzó con un remate imperial de cabeza de Gorjón que lamió el poste local. Abde ya había entrado en el descanso por Hugo de Bustos y, al cuarto de hora de la reanudación, Mario Simón decidió cambiar de punta y que Gastón Vallés sustituyese a Pere Marco

Con el paso de los minutos, el Bilbao Athletic volvió a amenazar la meta de Unai Marino. Fue a siete minutos para el final del tiempo reglamentario cuando Hierro gana un duelo y Aritz Conde, con todo a favor, lanzase flojo al medio para que Unai Marino atrapase sin problemas.

Y, en el minuto 88, el propio Conde se autoexpulsó con una patada a destiempo sobre Luis Roldán, que le costó la segunda amarilla. En el descuento, pudo pasar de todo. Roldán estuvo a punto de encontrar la cabeza de Aarón Piñán en el área pequeña. Y en la contra, Unai Marino evitó la derrota de Unionistas con una excelente estirada a cabezazo de Hierro.