Las internacionales se suman al trabajo de Perfumerías Avenida
El conjunto de Anna Montañana ya prepara el duelo ante Ensino Lugo del domingo
Perfumerías Avenida jugará este domingo un duelo importante ante Ensino Lugo. Las charras reciben al equipo gallego a las 12 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.
El equipo dirigido por Anna Montañana marcha en quinto lugar (con el mismo bagaje que CB Jairis) y tiene dos triunfos de ventaja sobre Ensino Lugo. Las gallegas cuentan en sus filas con Giomi, Tate o Haidara.
Este viernes, Perfumerías Avenida recibió la llegada de sus jugadoras internacionales para aumentar el número de integrantes a las órdenes de Anna Montañana. Primero, sesión de vídeo; después, gimnasio; y por último entrenamiento en el parqué.
También te puede interesar
Lo último