Las internacionales se suman al trabajo de Perfumerías Avenida

Perfumerías Avenida jugará este domingo un duelo importante ante Ensino Lugo. Las charras reciben al equipo gallego a las 12 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

El equipo dirigido por Anna Montañana marcha en quinto lugar (con el mismo bagaje que CB Jairis) y tiene dos triunfos de ventaja sobre Ensino Lugo. Las gallegas cuentan en sus filas con Giomi, Tate o Haidara.

Este viernes, Perfumerías Avenida recibió la llegada de sus jugadoras internacionales para aumentar el número de integrantes a las órdenes de Anna Montañana. Primero, sesión de vídeo; después, gimnasio; y por último entrenamiento en el parqué.