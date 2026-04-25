El inusual horario para el Perfumerías Avenida – CB Jairis de playoff

La Federación Española de Baloncesto ha anunciado los horarios para los cuartos de final de la Liga Femenina. Las eliminatorias de cuartos de final serán a ida y vuelta.

Perfumerías Avenida se verá las caras con CB Jairis con el factor cancha en contra. La ida se disputará el jueves, a las 18 horas, en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez y el choque será emitido por Teledeporte.

La vuelta se disputará el domingo, a las 19 horas, en el pabellón Fausto Vicente de Murcia y de ahí saldrá uno de los cuatro semifinalistas de la Liga Femenina.