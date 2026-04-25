El inusual horario para el Perfumerías Avenida – CB Jairis de playoff
La FEB ha confirmado que el choque de ida se jugará el jueves, a las 18 horas, en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez
La Federación Española de Baloncesto ha anunciado los horarios para los cuartos de final de la Liga Femenina. Las eliminatorias de cuartos de final serán a ida y vuelta.
Perfumerías Avenida se verá las caras con CB Jairis con el factor cancha en contra. La ida se disputará el jueves, a las 18 horas, en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez y el choque será emitido por Teledeporte.
La vuelta se disputará el domingo, a las 19 horas, en el pabellón Fausto Vicente de Murcia y de ahí saldrá uno de los cuatro semifinalistas de la Liga Femenina.
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