Israel del Olmo, en el Campeonato del Mundo de Veteranos de judo

Israel del Olmo ha llevado el nombre del Club Doryoku hasta el Campeonato del Mundo de Veteranos de judo. El salmantino compitió en la categoría M3 -73 kg.

“Ha sido un camino construido a base de esfuerzo, sacrificio y constancia, que le ha permitido medirse con algunos de los mejores judokas del planeta en la categoría de veteranos”, explican desde el club charro.

Israel comenzó su andadura de la mejor forma posible y logró dos grandes victorias ante representantes franceses, demostrando su determinación y su garra, manteniendo la paciencia y esperando el momento.

En la tercera ronda, se enfrentó al judoka búlgaro en un combate intenso y muy igualado. Fue un combate que se decidió por la mínima.