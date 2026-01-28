Iván Casado, baja para el Coruxo – Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS juega este domingo un choque muy importante para el devenir liguero en Segunda RFEF. Los charros visitan, a partir de las 17 horas, en O Vao ante el Coruxo.

El técnico Jorge García tendrá que rehacer su defensa por la baja de Iván Casado. El central palentino vio la quinta amarilla de su ciclo en el duelo ante el Atlético Astorga y tendrá que cumplir un duelo de castigo.

Los charros llegan cuartos en la tabla con 35 puntos, uno más que el conjunto gallego. El Coruxo está fuera de los puestos de playoff y llega tras dos victorias seguidas (ante Atlético Astorga y Oviedo Vetusta).