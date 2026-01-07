Iván Moreno deja de ser jugador de Unionistas tras rescindir su contrato

Unionistas de Salamanca e Iván Moreno han alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes hasta final de temporada. El futbolista deja así de pertenecer a la disciplina del conjunto blanquinegro después de campaña y media en el club.

Moreno llegó a Salamanca en el verano de 2024 y, desde entonces, ha participado en un total de 40 encuentros oficiales, convirtiéndose en una pieza habitual en las convocatorias del equipo durante este periodo. Su entrega sobre el terreno de juego y su implicación con el proyecto han sido algunos de los aspectos destacados de su estancia en Unionistas.

Desde la entidad charra han querido agradecer públicamente al jugador su profesionalidad y compromiso durante todo este tiempo, además de desearle la mayor de las suertes tanto en su futuro deportivo como en el ámbito personal.