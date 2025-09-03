Iván Moreno: “Estoy dolido por no jugar porque creía que podía ayudar al equipo”

Iván Moreno se quedó sin minutos en debut liguero de Unionistas ante Osasuna Promesas. El extremo malacitano reconoce que la derrota fue dura, lamenta no haber tenido espacio en el plan de partido de Oriol Riera y se ofrece a jugar como segundo punta en el 1-5-3-2.

¿Cómo está de ánimo la plantilla tras la derrota ante Osasuna Promesas? “Fue una derrota dura en el último suspiro. Ya estamos centrados en el siguiente partido, en ir a Espiñedo y sumar los tres puntos. En una categoría tan igualada, todo se decide por detalles. Cuando no se puede ganar, es muy importante no perder”.

No tuvo minutos, ¿le dolió? “Todos esperamos jugar. Yo no sabía si se habían hecho todos los cambios o no. Dijeron que uno se hizo por confusión y no contaba. Estoy dolido por no jugar porque creía que podía ayudar al equipo”.

¿Dónde se ve en el esquema de Oriol Riera? “Este míster no se decanta por un sistema fijo, pero en el 1-5-3-2 me veo un poco en el segundo punta para buscar la espalda y estar liberado”.

Al equipo le cuesta progresar en campo rival. “Creo que también es fruto de que somos un equipo nuevo y es solo la primera jornada. Son conceptos que hay que ir cogiendo con el tiempo, pero la categoría no espera a nadie”.

Turno para Arenteiro. “Todos los partidos son importantes y en cada partido te vas a encontrar siempre un rival muy duro. El Arenteiro es un rival directo y son tres puntos muy importantes para coger aire y de cara al futuro, es importante el golaverage”.