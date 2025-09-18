Iván Moreno: “Mario Simón cree en la plantilla”

No ha querido descentrarse Iván Moreno con el cambio de entrenador. El extremo de Unionistas quiere ser titular y ganar al Real Avilés para sumar los primeros puntos de la temporada.

Entrenador nuevo, vida nueva. “Una nueva oportunidad para todos, para los que estaban jugando como para los que no estaban jugando y queremos volver al once. No lo he pasado mal. Son cosas del fútbol. Estoy bastante acostumbrado a este tipo de situaciones”.

El arranque no ha podido ser peor. “Estamos trabajando todos para sacar los tres puntos y marcar el primer gol. Cada sistema te da unas cosas. Digamos que es como una manta: si te tapas la cabeza, se te ven los pies. El sistema que hemos utilizado, intentábamos respaldarnos atrás y adelante nos costaba llegar”.

¿Qué os ha dicho Mario Simón nada más llegar? “Mario Simón nos ha dicho que cree en la plantilla, que estemos tranquilos y confiemos en nosotros mismos. Estoy seguro de que llevaremos las cosas hacia adelante”.

Hay que puntuar ya ante el Real Avilés. “No era lo esperado. Lo esperado era tener bastantes puntos más. Queremos conseguir la primera victoria”.