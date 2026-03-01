Iván Roade y Gema Martín, ganadores de la XIV Media Maratón Ciudad de Salamanca

Iván Roade y Gema Martín se han proclamado campeones de la decimocuarta edición de la Media Maratón Ciudad de Salamanca.

A las 10:30 horas se dio el pistoletazo de salida desde el paseo de la Estación de la decimocuarta Media Maratón Ciudad de Salamanca. Y los casi tres mil participantes inscritos iniciaron los veintiún kilómetros de recorrido hasta el parque de La Alamedilla.

Iván Roade se impuso es categoría masculina con un tiempo de 1:08:13 y estuvo escoltado en el podio por Roberto Bueno y Dani Ayuso.

En féminas, Gema Martín volvió a ponerse la corona de campeona con una marca de 1:17:51. Cristina Giurcani y Verónica Sánchez fueron segunda y tercera, respectivamente.