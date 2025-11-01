Iván Roade y Sandra Santamaría triunfan en la Ruta de los Lagares

La Ruta de los Lagares es una de las pruebas marcadas en rojo por los atletas salmantinas. La localidad de San Esteban de la Sierra ejerció de anfitriona de la décimo primera edición de la carrera, con uno de los paisajes más atractivaos de la provincia.

Las categorías menores tuvieron su inicio a las 10:30 horas y, media hora después, llegó el turno para los mayores. Iván Roade y Sandra Santamaría se subieron a lo alto del cajón tras un gran esfuerzo en los 11,8 kilómetros de trazado. El corredor independiente paró el cronómetro en 41:09; mientras que la atleta del CD Salamanca Raids&Trail Runners realizó el recorrido en 55:26.

XI Carrera Popular Lagares Rupestres | SALAMANCA24HORAS.COM

También se subieron al podio de chicos, junto al ganador Iván Roade, los atletas Dani Sanz y Juan Bueno y en féminas, escoltaron a Sandra Santamaría, tanto Verónica Rodríguez como Alexandra Martín.

Por último, para recuperar fuerzas, desde la organización se ofreció a todos los participantes unas patatas meneás, chichas de matanza y limonada.