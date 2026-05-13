Iyana Martín anuncia su adiós a Perfumerías Avenida

Iyana Martín no seguirá en Perfumerías Avenida. La base asturiana pone punto y final a dos años vestida de azulona con lágrimas en los ojos y con una madurez impropia para su edad.

La jugadora ha dejado una huella grande en el club y momentos mágicos en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Iyana dejó claro au pena en marcharse del club salmantino y estuvo acompañada de compañeras como Soriano y Vilaró y de miembros del cuerpo técnico, además del presidente Jorge Recio.

"El viaje ha merecido la pena. Con altibajos, pero no lo cambiaría por nada. No quieres coger el tren pero, a veces, no espera por ti. Ha llegado el momento de coger el tren: dejo de ser jugadora de Perfumerías Avenida", expresaba la base.

Además, Iyana dejaba al lado un poderoso mensaje sobre la temporada dentro del vesutario de Perfumerías Avenida: "No hay nada más poderoso que mirar al lado y ver a tus compañeras yendo todas en la misma dirección".

La jugadora también mostraba dudas sobre qué hubiese sucedido si Avenida se hubiese clasificado para la Euroliga: "No sé si hubiese seguido o no. Probablemente sí porque para mí este club es mucho. ¿Momentos especiales? He jugado Copa de la Reina, Euroliga o Supercopa. Hasta que no ha sonado la bocina del último partido, no he dejado querer formar parte de este club. Cuando ha sonado, hemos tomado decisiones".