Iyana Martín, baja por tiempo indeterminado en Perfumerías Avenida

Perfumerías Avenida se queda sin su principal estrella por un tiempo indeterminado. El club azulón ha notificiado la baja temporal de Iyana Martín debido a un proceso infeccioso que requiere reposo deportivo.

“Desde el club, ponemos a disposición de Iyana todos los medios necesarios para una satisfactoria recuperación que deseamos lo más pronta posible”, afirman desde el conjunto azulón.

Las de Anna Montañana se miden en la tarde de este viernes al Zamora por el título de la Copa Castilla y León 'Memorial Carlos Sainz'. La entrenadora perfumera dará más galones a Claudia Soriano en el base y también Zellous tendrá que alternar en dicho puesto.