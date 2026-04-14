Iyana Martín, elegida en el séptimo puesto del draft de la WNBA

El baloncesto femenino español ha roto el techo de cristal esta madrugada. Hasta la fecha, Raquel Carrera había sido la jugadora española con una selección más alta en el draft de la WNBA, en el puesto 15.

Este 14 de abril ha marcado un nuevo récord difícil de repetir. Awa Fam, la pívot de Valencia Basket, ha sido seleccionada en el tercer lugar por Seattle Storm, igualando así el mejor puesto de un jugador español en el draft -nada menos que Pau Gasol cuando fue elegido por los Hawks en 2001-.

Sin embargo, la fiesta del baloncesto femenino español no terminó ahí, puesto que la sorpresa vino de la mano de una jugadora de Perfumerías Avenida: Iyana Martín. La base perfumera fue elegida en el séptimo puesto del draft por la franquicia Portland Fire.

A diferencia de Fam, Iyana no estaba presente en la ceremonia, puesto que jugará este mismo martes un amistoso contra Fenerbahçe.

Además de Awa Fam e Iyana Martín, Marta Suarez, también fue elegida en el draft. Lo hizo en el puesto número 16 por Golden State Valkyries.