Iyana Martín firma por Girona para la próxima temporada

Girona ha anunciado una de las bombas del verano en el baloncesto femenino. El conjunto catalán ha firmado a Iyana Martín, MVP nacional de la pasada campaña y figura de Perfumerías Avenida en las dos últimas temporadas.

La base asturiana se marchó entre lágrimas de Salamanca y recala en el conjunto catalán para unirse a uno de los maestros del basket nacional: Roberto Íñiguez.

En lo que respecta a Perfumerías Avenida, el club charro cuenta solo con Claudia Soriano con contrato y se encuentra en negociaciones con Belén Arrojo para su continuidad en el club.