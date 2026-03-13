Iyana Martín lidera a España ante Senegal

Victoria holgada de España ante Senegal por 84-51. El equipo de Miguel Méndez dominó los cuarenta minutos en la pista y consigue su segundo triunfo en el Premundial.

La base de Perfumerías Avenida, Iyana Martín, lideró el ataque de la selección española con 16 puntos, estuvo excelente en el lanzamiento a canasta y fue la MVP del partido en solo trece minutos de juego.