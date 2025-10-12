Iyana Martín lidera el primer triunfo de Perfumerías Avenida en Liga Femenina

Primer triunfo liguero de Perfumerías Avenida. Las charras se impusieron por 69-57 a Cadí La Seu en el renovado pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Iyana, con 17 puntos, lideró el ataque azulón.

El quinteto de Perfumerías Avenida estuvo formado por Soriano, Zellous, Vilaró, Stoupalova y Cave. Las charras comenzaron sin mucha fluidez, pero acertadas en el lanzamiento de tres. Zellous, Soriano, la aclamada Iyana o Meyers anotaban desde la línea de triple para dar la primera renta a las charras (19-17).

El segundo acto comenzó con ritmo lento y con poca precisión en los ataques. Una buena acción entre Soriano, Meyers y Cave puso el 22-17 en el casillero y el técnico visitante paraba el encuentro con un tiempo muerto. Y fue certero en las aclaraciones a sus jugadoras, que rápidamente igualaron el choque a veinticuatro puntos.

Anna Montañana se levantó como una exhalación del banquillo y pidió tiempo muerto. El mosqueo de la entrenadora perfumera era evidente. Y sirvió como efecto para que sus jugadoras tuvieras una mayor vitalidad en la pista. Se notó especialmente en los puntos de Cave y Djaldi-Tabdi posteriores al tiempo muerto.

La canasta previa al descanso tuvo el nombre de Iyana Martín, que acabó con ocho puntos en los dos primeros cuartos y encabezó el ataque azulón (37-28).

El regreso de los vestuarios fue frío. Ni el triple de Vilaró ni la asistencia de Soriano para Cave. A Montañana no le gustaba el nivel de su equipo tras el paso por los vestuarios. Así que paró el partido con 42-36 para reorganizar ideas y pedir más intensidad en el parqué. El tercer cuarto fue a tirones. Las charras tomaban una renta de neuve puntos tras un triple de Zellous y una canasta de Djaldi-Tabdi (47-38), La Seu respondía y ponía el choque en solo cuatro puntos (48-44) y Soriano, tras robar un balón y correr de pintura a pintura, ponía el 53-44.

Al acto final se llegó con un tanto de 53-48. Iyana Martín no quiso la más mínima complicación. La ‘10’ tomó las riendas ofensivas con dos triples y una penetración para estirar el resultado hasta el 66-49. Y matar el partido. El bocinazo final llevó el primer triunfo perfumero al casillero con el 69-57.