Iyana Martín, MVP nacional de la Liga Femenina

Iyana Martín es la MVP nacional de la Liga Femenina. La base perfumera es una de las grandes atracciones de la competición y también se encuentra en el quinteto ideal de la competición.

La base de Perfumerías Avenida está acompañada de Alicia Flórez y Helena Pueyo en el exterior. Ahora, la FEB tendrá que anunciar qué dos jugadoras interiores faltan para completar el quinteto ideal.

"Quiero agradecer a todas aquellas personas que me han dado su voto para que pueda ser considerada una de las mejores jugadoras de la LF Endesa esta temporada. Estoy muy contenta de poder ser parte de este cinco y para mí es un auténtico placer el poder compartir espacio con otras cuatro grandísimas jugadoras de esta Liga", ha expresado Iyana Martín a través de FEB.