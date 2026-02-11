Iyana Martín, junto a los reyes de España en los Premios Nacionales del Deporte

Iyana Martín recibe, de manos de los reyes de España, su galardón a como Premio Princesa Leonor

La jugadora de Perfumerías Avenida, Iyana Martín, ha recibido en la mañana de este jueves el Premio Princesa Leonor. La base asturiana ha sido una de las galardonadas en los Premios Nacionales del Deporte 2023, en unos premios que convoca anualmente el Consejo Superior de Deportes.

"Estos galardones, que se otorgan anualmente, buscan ensalzar el rendimiento y los logros deportivos, así como visibilizar valores asociados a la práctica deportiva, tales como el esfuerzo, el juego limpio, la superación o la igualdad", explican desde la Casa Real.

Iyana Martín estuvo presente en la foto de familia y allí también estuvieron la Reina Letizia y el rey Felipe.